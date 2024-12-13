«МЮ» приблизился к «Тоттенхэму» в списке фаворитов Лиги Европы по версии букмекеров

«Тоттенхэм» котируется фаворитом на победу в Лиге Европы по версии букмекеров.

После ничьей с «Рейнджерс» коэффициент на титул лондонцев остался прежним – 5.00.

Коэффициент на трофей «Манчестер Юнайтед» после победы над «Викторией Пльзень» упал с 6.50 до 5.50. Третьим котируется «Атлетик» (6.50).

Шансы остальных команды оцениваются выше 10.00.

Ставочная вики Спортса

«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?