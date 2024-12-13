«МЮ» приблизился к «Тоттенхэму» в списке фаворитов Лиги Европы по версии букмекеров
«Тоттенхэм» котируется фаворитом на победу в Лиге Европы по версии букмекеров.
После ничьей с «Рейнджерс» коэффициент на титул лондонцев остался прежним – 5.00.
Коэффициент на трофей «Манчестер Юнайтед» после победы над «Викторией Пльзень» упал с 6.50 до 5.50. Третьим котируется «Атлетик» (6.50).
Шансы остальных команды оцениваются выше 10.00.
«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем