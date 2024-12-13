«Ман Сити» выпал из топ-3 фаворитов ЛЧ. «Ливерпуль» котируется первым у букмекеров, «Арсенал» – 2-й

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25.

Мерсисайдцы продолжают котироваться фаворитами на победу в турнире – коэффициент на трофей опустился с 5.50 до 5.00. Вторым у букмекеров остается «Арсенал» (6.00).

«Манчестер Сити» выпал из первой тройки фаворитов ЛЧ – горожане лишь пятые с коэффициентом 9.00. Третье место делят «Барселона» и «Реал» – по 7.00.

Кто выиграет ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Ливерпуль» – 5.00

2. «Арсенал» – 6.00

3-4. «Реал» – 7.00

3-4. «Барселона» – 7.00

5-6. «Манчестер Сити» – 9.00

5-6. «Бавария» – 9.00

7. «Интер» – 15.00

8-9. «Байер» – 25.00

8-9. «Аталанта» – 25.00

10-11. «Атлетико» – 30.00

10-11. «ПСЖ» – 30.00

Ставочная вики Спортса

«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?