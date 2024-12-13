«Ман Сити» выпал из топ-3 фаворитов ЛЧ. «Ливерпуль» котируется первым у букмекеров, «Арсенал» – 2-й
Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом на победу в Лиге чемпионов в сезоне-2024/25.
Мерсисайдцы продолжают котироваться фаворитами на победу в турнире – коэффициент на трофей опустился с 5.50 до 5.00. Вторым у букмекеров остается «Арсенал» (6.00).
«Манчестер Сити» выпал из первой тройки фаворитов ЛЧ – горожане лишь пятые с коэффициентом 9.00. Третье место делят «Барселона» и «Реал» – по 7.00.
Кто выиграет ЛЧ в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Ливерпуль» – 5.00
2. «Арсенал» – 6.00
3-4. «Реал» – 7.00
3-4. «Барселона» – 7.00
5-6. «Манчестер Сити» – 9.00
5-6. «Бавария» – 9.00
7. «Интер» – 15.00
8-9. «Байер» – 25.00
8-9. «Аталанта» – 25.00
10-11. «Атлетико» – 30.00
10-11. «ПСЖ» – 30.00
«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?
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