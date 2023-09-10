«Аль-Таавун» – открытие сезона в Саудовской Аравии: командный футбол, сразу три схемы и лучший бомбардир – защитник

«Аль-Таавун» – главная загадка чемпионата Саудовской Аравии. Сравнений может быть масса – «Ланс», «Унион», «Урал»… скромные команды, которые удиВляют каждый год.

Отсутствие звезд, подрывов в соцсетях и безумных трансферов – все это «Аль-Таавун», делящий первое место в чемпионате с супервездным «Аль-Хилалем». Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает познакомиться с командой поближе, чтобы понять, почему это особенный проект.

Обидчики Роналду

За пять туров команда смогла четыре раза победить и один раз сыграть вничью. Самая хлесткая победа на данный момент – 2:0 над «Аль-Насром» Роналду. Тренер Периклес Шамуска смог закрыть всех звезд кроме Марцело Брозовича – единственного, кто наиграл на свой уровень. Простые и понятные 5-3-2 – все еще действенное оружие против сверхатакующих команд.

Ну и чудесный форвард Матеуш с 85% точных передач и одним ассистом.

Главная звезда – бразилец Шамуска, умело использовавший уже три схемы в пяти матчах чемпионата!

«Аль-Фатех»: 4-3-3 (1:1);

«Аль-Наср»: 5-3-2 (2:0);

«Абха»: 4-2-3-1 (1:0);

«Аль-Охдуд»: 4-3-3 (1:0);

«Аль-Вахда»: 4-3-3 (4:1).

При этом забито 9 голов (8 с передач) и всего парочка пропущена, а главный бомбардир Андрей Жиротто (2 мяча) – профильный защитник. «Таавун» играет во владение (55,8%) с точностью передач 86,6%.

А что по ставкам?

Сразу к статистике:

• За пять туров «Аль-Таавун» набирает в среднем 2,6 очка за матч при xG 1,85;

• В 60% игр – вратарь не пропускал, соответственно задумываться над линией на то, что «обе забьют» не стоит;

• «Таавун» – низовая команда, только в матче с середняком «Аль-Вахда» удалось пробить тотал больше 2,5 мячей;

• Среднее количество голов за игру – 2.20, тотал меньше 2,5 мячей проходил в 80% игр команды в этом сезоне.

С кем играть в ближайшее время?

Из именитых по составу в ближайшие четыре тура только «Аль-Ахли» с Фирмино, кипером Менди, Сен-Максименом, Ибанесом, Кессиэ и прочими. Дальше календарь попроще – «Аль-Раэд», «Аль-Хазем» и «Аль-Таи», следовательно падения из тройки, скорее всего, ждать не стоит.

На тотал меньше 2,5 голов в ближайшем матче с «Аль-Ахли» можно поставить за 2.30.

Фото: Gettyimages.ru/Adam Nurkiewicz