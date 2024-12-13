450+ млн рублей нужно заплатить букмекерам для выхода на беттинг-рынок Узбекистана
В Узбекистане с 1 января легализуют букмекерскую деятельность.
Согласно постановлению правительства, осуществлять деятельность могут только юридические лица – резиденты Узбекистана, а также организации, зарегистрированные исключительно на территории Узбекистана.
Также необходимо наличие электронной платформы, размещённой на серверах, находящихся на территории Узбекистана. Разрешается заниматься только теми видами деятельности, которые указаны в лицензии.
Минимальный размер уставного капитала для организаторов игр в интернете и букмекерской деятельности – не менее 56 млрд 250 млн сумов (454,3 млрд рублей). Операторы также обязаны разместить резервный фонд в размере не менее 28 млрд 125 млн сумов – 227,4 млрд рублей.
«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?
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