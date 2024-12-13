Месси забил на всех минутах, кроме первой. 30.00 – закроет последнюю безголевую минуту до конца карьеры

Лионель Месси забил за карьеру на всех минутах, кроме первой.

Самый ранний гол в карьере Месси случился в товарищеском матче против Австралии (2:0) в прошлом году – на 79-й секунде.

Букмекеры не верят, что форвард «Интер Майами» забьет на 1-й минуте до конца карьеры. На это можно поставить за 30.00.

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«Сити» был фаворитом 9 из 10 раз – и лишь одна победа. Ну как же так?