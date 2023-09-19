Клиент PARI поставил 750 000 рублей на матч «Манчестер Сити» – «Црвена Звезда»

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«Манчестер Сити» примет «Црвену Звезду» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Клиенты PARI делают выбор в пользу «Манчестер Сити», на который приходится примерно 99% от общего оборота ставок на исход встречи. 

По оценкам аналитиков, матч будет результативным. ТБ 3.5 идет за 1.60, тотал меньше 3.5 – за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет ставка за 2.40.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч – 750 000 рублей на «Манчестер Сити» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.23. Клиент включил этот прогноз в экспресс из пяти матчей ЛЧ с общим коэффициентом 3.29.

«Ман Сити» и «Барселона» – уверенные фавориты матчей в ЛЧ, однако, в смолл-маркетах есть много интересных линий

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2 комментария

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ilyystylEupp
Ахахах. А будет 2:2))
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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