Лига Чемпионов возвращается уже сегодня

Вроде только недавно футболисты «Манчестер Сити» поднимали над головой Кубок Лиги Чемпионов, а уже сегодня стартует очередной розыгрыш.

И сразу в первом туре нас ждет целый ряд интереснейших противостояний топовых клубов, среди которых главным «десертом» является матч ПСЖ – «Боруссия Дортмунд».

Обе команды любят, а главное умеют играть в открытый и атакующий футбол, так что болельщики этих команд, да и любой нейтральный болельщиков в праве ждать от этого противостояния большого количества голов.

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