У гостей больше шансов на победу в двух оставшихся матча четвертого тура Серии А

Теги Торино серия А Италия Болонья Верона Ставки на спорт Салернитана Ставки на футбол Ставки

В чемпионате Италии четвертый тур закроется двумя матчами: «Салернитана» примет «Торино», а «Верона» – «Болонью».

Букмекеры считают, что в обеих встречах вероятность победы гостей выше: на «Салернитану» можно поставить за 3.28, на «Торино» – 2.27, победа «Вероны» котируется за 3.42, «Болоньи» – за 2.15.

Ожидается, что в играх будет забито не слишком много голов. ТМ2.5 на матч «Салернитана» – «Торино» оценивается в 1.65, а на игру «Верона» – «Болонья» – в 1.76.

Игра в Салерно начнется в 19:30 по московскому времени, а матч в Вероне – в 21:45.

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