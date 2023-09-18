У гостей больше шансов на победу в двух оставшихся матча четвертого тура Серии А

В чемпионате Италии четвертый тур закроется двумя матчами: «Салернитана» примет «Торино», а «Верона» – «Болонью».

Букмекеры считают, что в обеих встречах вероятность победы гостей выше: на «Салернитану» можно поставить за 3.28, на «Торино» – 2.27, победа «Вероны» котируется за 3.42, «Болоньи» – за 2.15.

Ожидается, что в играх будет забито не слишком много голов. ТМ2.5 на матч «Салернитана» – «Торино» оценивается в 1.65, а на игру «Верона» – «Болонья» – в 1.76.

Игра в Салерно начнется в 19:30 по московскому времени, а матч в Вероне – в 21:45.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Заболотный выдал прекрасный старт в РПЛ, но букмекеры его недооценивают

Запрещать азартные игры самим себе – предложение Минфина. А как это?