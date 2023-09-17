Гринвуд может сыграть за «Хетафе», ставка на гол англичанина выше 3.00

Мэйсон Гринвуд может дебютировать за «Хетафе» в матче против «Осасуны». После череды скандалов и судов «Манчестер Юнайтед» отправил форварда в аренду в Ла Лигу этим летом.

«Хетафе» не проиграет за 1.38, тем более команда классно играет конкретно против «Осасуны» (не проигрывает с 2014 года). На то, что Гринвуд забьет – 3.40.

Последний матч Мэйсон Гринвуд сыграл в начале января 2022 года. «Хетафе» в этом сезоне победил «Алавес» и сыграл вничью с «Барселоной».

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