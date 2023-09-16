Букмекеры поверили в то, что Овечкин побьет рекорд Гретцки. Коэффициент на это упал

В линии «Тенниси» коэффициент на то, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки упала до 1.75 (вероятность 53%), на обратный исход коэффициент 1.96 (47%).

Букмекеры уже больше двух лет принимают ставки на противостояние Овечкина и Гретцки, но лишь сейчас они впервые, скорее, верят в Овечкина, чем нет. Хронология изменения коэффициента на то, что Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки:

Июль 2021, у Овечкина 730 голов, коэффициент 11.0

Октябрь 2021, 733 гола, коэффициент 9.0

Декабрь 2021, 750 голов, коэффициент 6.4

Март 2022, 766 голов (догнал Ягра), коэффициент 4.0

Декабрь 2022, 800 голов, коэффициент 1.95

Сентябрь 2023, 822 гола, коэффициент 1.75

Новый сезон в НХЛ стартует 11 октября, у Ови 822 шайбы, у Гретцки – 894.

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