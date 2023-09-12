Стартовал второй этап акции от BetBoom, в которой разыгрывают PlayStation 5, игровые аксессуары и 800 000 фрибетов!

С 30 августа по 1 октября на Мальте пройдет турнир ESL Pro League Season 18 по CS:GO с призовым фондом 850 000 долларов. Практически аналогичное количество фрибетов разыгрывает BetBoom в акции «Победный прогноз на ESL 18».

Среди клиентов компании будут распределены 800 000 фрибетов, PS5, игровые наушники, клавиатура и мышка, а также скины в CS:GO!

Как принять участие?

Зарегистрируйся на сайте/в приложениях BetBoom или зайди в свой аккаунт! Оставляй прогнозы на матчи ESL Pro League Season 18, зарабатывай баллы и выигрывай призы! Делай ставки на киберспорт на сумму от 1000 рублей с коэффициентом от 1.3. Получай баллы за правильные прогнозы! Чем больше баллов, тем выше позиция в рейтинге. Фрибеты получат топ-100 игроков. Рейтинги будут обновляться по завершению каждого из трех этапов. Первый уже завершился. Второй продлится до 13.09.23, а с 18.09.23 по 26.09.23 пройдет уже третий этап.

Следить за позицией в рейтинге можно на лендинге: https://betboom.ru/actions/eslpro18.

Как выиграть PlayStation 5, игровые аксессуары и скины?

По завершению всех этапов сформируется рейтинг из топ-25 игроков с максимальным количеством баллов (общей суммой за 3 этапа):

1 место − PS5

2 − игровые наушники

3 − игровые клавиатура и мышка

4-23 − 10 000 фрибетов

24-25 − скин в CS:GO

Итоги будут подведены 2 октября на лендинге акции https://betboom.ru/actions/eslpro18.