Стартовал второй этап акции от BetBoom, в которой разыгрывают PlayStation 5, игровые аксессуары и 800 000 фрибетов!

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С 30 августа по 1 октября на Мальте пройдет турнир ESL Pro League Season 18 по CS:GO с призовым фондом 850 000 долларов. Практически аналогичное количество фрибетов разыгрывает BetBoom в акции «Победный прогноз на ESL 18».

Среди клиентов компании будут распределены 800 000 фрибетов, PS5, игровые наушники, клавиатура и мышка, а также скины в CS:GO!

Как принять участие? 

  1. Зарегистрируйся на сайте/в приложениях BetBoom или зайди в свой аккаунт! 
  2. Оставляй прогнозы на матчи ESL Pro League Season 18, зарабатывай баллы и выигрывай призы!
  3. Делай ставки на киберспорт на сумму от 1000 рублей с коэффициентом от 1.3. 
  4. Получай баллы за правильные прогнозы! 
  5. Чем больше баллов, тем выше позиция в рейтинге. Фрибеты получат топ-100 игроков. Рейтинги будут обновляться по завершению каждого из трех этапов. Первый уже завершился. Второй продлится до 13.09.23, а с 18.09.23 по 26.09.23 пройдет уже третий этап. 

Следить за позицией в рейтинге можно на лендинге: https://betboom.ru/actions/eslpro18.

Как выиграть PlayStation 5, игровые аксессуары и скины? 

По завершению всех этапов сформируется рейтинг из топ-25 игроков с максимальным количеством баллов (общей суммой за 3 этапа):

1 место − PS5 

2 − игровые наушники 

3 − игровые клавиатура и мышка 

4-23 − 10 000 фрибетов 

24-25 − скин в CS:GO

Итоги будут подведены 2 октября на лендинге акции https://betboom.ru/actions/eslpro18.

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