FONBET OVERTIME – время решать!

В сезоне-2023/24 Континентальная хоккейная лига и титульный партнер FONBET привлекут внимание спортивного сообщества к важной составляющей хоккея. С 16-го сезона КХЛ стартует проект FONBET OVERTIME.

Каждый месяц в сообществе КХЛ во «ВКонтакте» фанаты хоккея будут выбирать Героя месяца FONBET OVERTIME. По итогам открытого голосования таким же образом будет выбран Герой сезона FONBET OVERTIME-2023/24. Таким образом, игроки, перевернувшие ход игры в последнюю секунду, войдут в историю хоккея.

В течение сезона на сайте fonbet.khl.ru будет проходить розыгрыш ценных призов среди тех, кто сделает ставку в ходе дополнительного времени.

В основе логотипа проекта — медиакуб, один из ключевых символов хоккейной площадки. Бесплатные трансляции всех матчей сезона КХЛ будут доступны для болельщиков в приложении FONBET.

FONBET OVERTIME будет активно освещаться лидерами мнений и хоккейными экспертами.

Болельщики смогут познакомиться с уникальными статистическими выкладками по особенно успешным в овертаймах и буллитных сериях командам, тренерам и игрокам, а также узнают историю клубных голевых сирен — сигнала о победе домашней команды.

Для всех клиентов FONBET и всех любителей хоккея предлагаются повышенные коэффициенты на овертайм и спортивные события FONBET Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Следите за решающими секундами, ставьте на FONBET OVERTIME и выигрывайте ценные призы! Время решать!