FONBET OVERTIME – время решать!
В сезоне-2023/24 Континентальная хоккейная лига и титульный партнер FONBET привлекут внимание спортивного сообщества к важной составляющей хоккея. С 16-го сезона КХЛ стартует проект FONBET OVERTIME.
Каждый месяц в сообществе КХЛ во «ВКонтакте» фанаты хоккея будут выбирать Героя месяца FONBET OVERTIME. По итогам открытого голосования таким же образом будет выбран Герой сезона FONBET OVERTIME-2023/24. Таким образом, игроки, перевернувшие ход игры в последнюю секунду, войдут в историю хоккея.
В течение сезона на сайте fonbet.khl.ru будет проходить розыгрыш ценных призов среди тех, кто сделает ставку в ходе дополнительного времени.
В основе логотипа проекта — медиакуб, один из ключевых символов хоккейной площадки. Бесплатные трансляции всех матчей сезона КХЛ будут доступны для болельщиков в приложении FONBET.
FONBET OVERTIME будет активно освещаться лидерами мнений и хоккейными экспертами.
Болельщики смогут познакомиться с уникальными статистическими выкладками по особенно успешным в овертаймах и буллитных сериях командам, тренерам и игрокам, а также узнают историю клубных голевых сирен — сигнала о победе домашней команды.
Для всех клиентов FONBET и всех любителей хоккея предлагаются повышенные коэффициенты на овертайм и спортивные события FONBET Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Следите за решающими секундами, ставьте на FONBET OVERTIME и выигрывайте ценные призы! Время решать!