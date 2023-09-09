Соболенко неявный фаворит в финале US Open. Тренд на Гауфф идет за 1.56

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Коко Гауфф сыграет с Ариной Соболенко за титул US Open-2023, коэффициенты на победу практически равны, поэтому сложно предугадать кто же выиграет. На американку – 2.10, на Соболенко – 1.88.

Поэтому на помощь спешат тренды, Гауфф на серии из 19 матчей, где брала не менее 11,5 геймов.

Тотал больше 11,5 геймов у Коко Гауфф за 1.56

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