Медведев сыграет с Джоковичем в финале US Open. Серб – фаворит

Теги Новак Джокович US Open ATP Ставки на спорт Даниил Медведев Ставки на теннис Ставки на сегодня Ставки

Даниил Медведев победил Карлоса Алькараса в полуфинале US Open (7:6 6:1 3:6 6:3) и сыграет с Новаком Джоковичем в финале. Сербский теннисист – фаворит, на его победу выставлен коэффициент 1.43, на Медведева – 3.10.

При этом тотал меньше 38,5 геймов сыграл в семи матчах россиянина подряд, поставить на продолжение серии можно с коэффициентом 2.04.

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4 комментария

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Alex1104
Болеем за Даниила и Арину!
Это было бы круто!
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Rodgeras
Это когда я хочу разорваться. Хочу, что бы и Даниил взял титул и не хочу поражения Новаку! Серб велик и должен быть ещё круче.
За красивый теннис и пусть сильнейший победит!
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IlyaGrain
В полуфинале тоже был другой фаворит, но если сыграть на 12 из 10, то всё получится ) ДАНЯ УДАЧИ!!
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