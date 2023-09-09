Медведев сыграет с Джоковичем в финале US Open. Серб – фаворит

Даниил Медведев победил Карлоса Алькараса в полуфинале US Open (7:6 6:1 3:6 6:3) и сыграет с Новаком Джоковичем в финале. Сербский теннисист – фаворит, на его победу выставлен коэффициент 1.43, на Медведева – 3.10.

При этом тотал меньше 38,5 геймов сыграл в семи матчах россиянина подряд, поставить на продолжение серии можно с коэффициентом 2.04.

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