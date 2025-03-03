«Спартак» стал главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство у букмекеров. С октября коэффициент на титул москвичей упал с 20.00 до 3.10

Букмекеры обрушили коэффициент на чемпионство «Спартака».

После победы над «Оренбургом» (2:0) в 19-м туре москвичи укрепились в статусе второго фаворита на победу в РПЛ после «Зенита» с коэффициентом 3.10.

На титул петербургского клуба дают 2.05, на трофей «Краснодара» – 5.00. Все три команды делят первое место в турнирной таблице, набрав по 40 очков.

Еще в начале октября на титул «Спартака» можно было поставить за 20.00, что соответствовало вероятности в 5%. На чемпионство «Зенита» тогда давали 1.57, или 64%.

Чемпион России в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 2.05

2. «Спартак» – 3.10

3. «Краснодар» – 5.00

4. «Динамо» – 20.00

5. «Локомотив» – 30.00

6. ЦСКА – 100.00

7. «Ростов» – 750.00

8. «Рубин» – 1000.00

9-10. «Акрон» – 3500.00

9-10. «Крылья Советов» – 3500.00

Остальные – от 5000.00

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