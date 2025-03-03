«Анора» забрала «Оскар» сразу в 5 номинациях. Букмекеры считали, что фильм получит не больше 3 статуэток

Фильм «Анора» выиграл «Оскар» сразу в 5 номинациях.

В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии «Оскар». Большинство наград забрала «Анора» – из семи номинаций фильм Шона Бэйкера победил в пяти:

Лучший фильм;

Лучший режиссер – Шон Бэйкер;

Лучшая актриса в главной роли – Майки Мэдисон;

Лучший оригинальный сценарий;

Лучший монтаж.

Букмекеры были уверены в том, что «Анора» заберет не больше трех статуэток – на это давали коэффициент 1.53.

На победу фильма в 4 номинациях и более можно было поставить за 2.25.

Ставки на Спортсе

«Спартак» догнал «Зенит» в таблице, но не у букмекеров. Кто же возьмет титул?