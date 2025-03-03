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«Анора» забрала «Оскар» сразу в 5 номинациях. Букмекеры считали, что фильм получит не больше 3 статуэток

Фильм «Анора» выиграл «Оскар» сразу в 5 номинациях.

В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии «Оскар». Большинство наград забрала «Анора» – из семи номинаций фильм Шона Бэйкера победил в пяти:

  • Лучший фильм;

  • Лучший режиссер – Шон Бэйкер;

  • Лучшая актриса в главной роли – Майки Мэдисон;

  • Лучший оригинальный сценарий;

  • Лучший монтаж.

Букмекеры были уверены в том, что «Анора» заберет не больше трех статуэток – на это давали коэффициент 1.53.

На победу фильма в 4 номинациях и более можно было поставить за 2.25.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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