«Анора» забрала «Оскар» сразу в 5 номинациях. Букмекеры считали, что фильм получит не больше 3 статуэток
Фильм «Анора» выиграл «Оскар» сразу в 5 номинациях.
В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии «Оскар». Большинство наград забрала «Анора» – из семи номинаций фильм Шона Бэйкера победил в пяти:
Лучший фильм;
Лучший режиссер – Шон Бэйкер;
Лучшая актриса в главной роли – Майки Мэдисон;
Лучший оригинальный сценарий;
Лучший монтаж.
Букмекеры были уверены в том, что «Анора» заберет не больше трех статуэток – на это давали коэффициент 1.53.
На победу фильма в 4 номинациях и более можно было поставить за 2.25.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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