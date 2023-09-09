Тарпищев о победе Медведева над Алькарасом: «Давно такой качественной игры не видел»

Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в финал US Open.

В 1/2 россиянин обыграл Карлоса Алькараса – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

«Медведев здорово сыграл этот матч, и это великая победа. Оба сыграли очень чисто, качественно, и с задней линии они разыгрывали очки по 20 ударов. В общем, если посмотреть статистику, то везде было чуть преимущество у Дани, кроме игры с лета. Я давно такой качественной игры не видел».

По мнению президента ФТР, если бы Медведев не выиграл первый сет, то матч сложился бы иначе.

«Алькарас на своей подаче лез всегда вперед, рвал игру и за счет этого выиграл много мячей. Первый сет если бы испанец выиграл, пошла бы иная игра. Но выиграв сет, Даня раскрылся, он очень прилично подавал, играл свободно и имел приличное преимущество с задней линии. Алькарас против этого ничего не мог сделать», – цитирует Тарпищева ТАСС.

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

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