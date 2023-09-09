Тарпищев о победе Медведева над Алькарасом: «Давно такой качественной игры не видел»

Теги Шамиль Тарпищев US Open ATP Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в финал US Open.

В 1/2 россиянин обыграл Карлоса Алькараса – 7:6(3), 6:1, 3:6, 6:3.

«Медведев здорово сыграл этот матч, и это великая победа. Оба сыграли очень чисто, качественно, и с задней линии они разыгрывали очки по 20 ударов. В общем, если посмотреть статистику, то везде было чуть преимущество у Дани, кроме игры с лета. Я давно такой качественной игры не видел».

По мнению президента ФТР, если бы Медведев не выиграл первый сет, то матч сложился бы иначе.

«Алькарас на своей подаче лез всегда вперед, рвал игру и за счет этого выиграл много мячей. Первый сет если бы испанец выиграл, пошла бы иная игра. Но выиграв сет, Даня раскрылся, он очень прилично подавал, играл свободно и имел приличное преимущество с задней линии. Алькарас против этого ничего не мог сделать», – цитирует Тарпищева ТАСС.

😇 Медведев выбил Алькараса в 1/2 US Open! Хотел сыграть на 11 из 10 – а сыграл на 12

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13 комментариев

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arspurs9
В 1 сете Даня ошибался много, но за шкирку вытащил себя в ТБ.
Во 2 сете ошибаться начал Алькарас, но Даня уже его не простил. Статистика второго сета вообще полное деклассирование.
В 3 ошибся сам Даня, но там не было доминирования, как во втором. В одном гейме сплоховал.
Дрожать начал лишь немного к финишу. Так что тут не только качественная игра, но и характер. Испанец начинал психовать и нервничать сильно, с чем не мог совладать. Медведев выдержал.
+14
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инок
Новак, конечно, мудрейший и опытнейший, но здесь у Дани все получается и он набрал фантастическую форму. Ждем красивой зарубы в финале!
+9
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+8
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Сергей48
Интересно Шамиль реально смотрел, или спал уже?)
+4
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Григорий Шутров
Про первый сет - верно. Алькарас под давлением ошибался даже с форхенда
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Rodgeras
А если Даниил еще бы стабильно первой подачей подавал....
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Мирослав Холод
лукавит дед, но не сильно
давно не смотрит теннис от слова совсем
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Liza Veselova
А мы нового президента ФТР давно не видели
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nick-basil
Даня - отличник. Анализ ошибок в играх с Карлито привел к этой невероятной победе.
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Сергей Орлов
Ответ Vishenka90
Вам может не нравиться, что он занимает государственную должность, но его вклад в российский теннис неоспорим.
Воистину, люди читают жопой.
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