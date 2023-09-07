Россия – фаворит матча против олимпийской сборной Египта

Сборная России сыграет в гостях против Египта U-23. Букмекеры предлагают поставить на победу России за 2.43, а на успех Египта – за 2.99. Вариант с нулевой форой россиян идет за 1.76, египтян – за 2.15.

Результативной игра не ожидается: если в матче будет забито меньше трех голов, сыграет коэффициент 1.66, а если три и больше – 2.25. Вариант «обе забьют» котируется за 1.9.

Игра Египет U-23 – Россия состоится 7 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени. Матч покажет Первый канал в прямом эфире.

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