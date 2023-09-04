2Drots вышли в 4-й раунд Кубка России. Коэффициент на их победу в турнире выше, чем у тульского «Арсенала» или КАМАЗа

Теги ФОНБЕТ Кубок России Первая лига Ставки на спорт Ставки на футбол 2Drots Ставки

В третьем раунде Пути регионов Кубка России медийный клуб 2Drots обыграл со счетом 2:0 кировское «Динамо». Ранее он прошел «Муром» и «Сахалин».

В четвертом раунде 2Drots сыграют против команды из Первой лиги, соперника определит жеребьевка.

Сейчас букмекеры оценивают шансы 2Drots на победу в турнире в 200.00 – ровно такой же коэффициент установлен и на успех махачкалинского «Динамо», «Нефтехимика», «СКА-Хабаровска» и «Шинника», которые выступают в Первой лиге.

А еще у нескольких команд из этой лиги шансы ниже – 300.00 на победу в турнире тульского «Арсенала», «Волгаря», КАМАЗа или «Кубани». При этом КАМАЗ идет седьмым в турнирной таблице Первой лиги.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Мы придумали коэффициент на чемпиона Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду – первый, «Аль-Иттифак» Джеррарда – внезапно в топе

Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
P@sha
Забавно будет, если им попадётся основная "Родина" - при любом исходе конфликт раздуется до неприличия)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий