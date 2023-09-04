2Drots вышли в 4-й раунд Кубка России. Коэффициент на их победу в турнире выше, чем у тульского «Арсенала» или КАМАЗа

В третьем раунде Пути регионов Кубка России медийный клуб 2Drots обыграл со счетом 2:0 кировское «Динамо». Ранее он прошел «Муром» и «Сахалин».

В четвертом раунде 2Drots сыграют против команды из Первой лиги, соперника определит жеребьевка.

Сейчас букмекеры оценивают шансы 2Drots на победу в турнире в 200.00 – ровно такой же коэффициент установлен и на успех махачкалинского «Динамо», «Нефтехимика», «СКА-Хабаровска» и «Шинника», которые выступают в Первой лиге.

А еще у нескольких команд из этой лиги шансы ниже – 300.00 на победу в турнире тульского «Арсенала», «Волгаря», КАМАЗа или «Кубани». При этом КАМАЗ идет седьмым в турнирной таблице Первой лиги.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Мы придумали коэффициент на чемпиона Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду – первый, «Аль-Иттифак» Джеррарда – внезапно в топе

Как ставить лайв во время спортивных событий и ловить кэфы. А что по стратегиям?