Холанд – фаворит гонки бомбардиров ЛЧ. Кейн, Мбаппе и Левандовски высоко котируются букмекерами
Букмекеры назвали фаворитов гонки бомбардиров Лиги чемпионов. В топе:
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 2.25
Харри Кейн («Бавария») – 4.00
Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 4.00
Роберт Левандовски («Барселона») – 8.00
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