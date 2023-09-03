Холанд – фаворит гонки бомбардиров ЛЧ. Кейн, Мбаппе и Левандовски высоко котируются букмекерами

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Сити Барселона Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Роберт Левандовски Харри Кейн Килиан Мбаппе Ставки на футбол Эрлинг Холанд Ставки

Букмекеры назвали фаворитов гонки бомбардиров Лиги чемпионов. В топе:

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 2.25

Харри Кейн («Бавария») – 4.00

Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 4.00

Роберт Левандовски («Барселона») – 8.00

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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13 комментариев

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прощай Роналду
Ответ #SharkTeam
10 лет большой срок, надо держать темп крч
Дай бог ему без травм и тогда не сомневаюсь что он станет одним из величайших бомбардиров если не самым. Отношение к делу у него на высоте 👍🏻
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#SharkTeam
Если Холанд будет много играть на групповом этапе, то уже там 10-ку положить может. И заранее выиграть гонку бомбардиров)
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#SharkTeam
Ответ прощай Роналду
И через 10 лет заставить плакать пенальтиста)
10 лет большой срок, надо держать темп крч
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Александр Фадин
Ответ Игорь Климов
Не сомневаюсь, что в том сезоне Эрлинг Холанд установит новый рекорд в Лиге Чемпионов по забитым мячам на турнире, кто в это не верит, может заскринить мой пост.
Верю
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Aqsunqar Serikbay
легко для Холанна, в группе всякие слабые команды... и он может за групповой этап забить 10+ налегке
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Bazilic
У Холланда и Левы лучшие шансы, так как легкие группы
Кстати, а у Сити вообще бывают сложные?
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Bazilic
У Холланда и Левы лучшие шансы, так как легкие группы
Кстати, а у Сити вообще бывают сложные?
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#SharkTeam
Ответ Aqsunqar Serikbay
легко для Холанна, в группе всякие слабые команды... и он может за групповой этап забить 10+ налегке
В том и дело, что в такой ситуации важнее сместить приоритеты на АПЛ
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#SharkTeam
Ответ Bazilic
У Холланда и Левы лучшие шансы, так как легкие группы Кстати, а у Сити вообще бывают сложные?
Для нынешнего Сити такую просто не собрать. Можно конечно подсунуть Реал из 2-й корзины, но это будет уже больше проблема Реала, а не Сити
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Bazilic
Ответ #SharkTeam
Для нынешнего Сити такую просто не собрать. Можно конечно подсунуть Реал из 2-й корзины, но это будет уже больше проблема Реала, а не Сити
Хоть раз же должен Сити попасться кто-то сильный, я не писал для кого это станет проблемой
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