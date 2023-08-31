Ставки на Спортс
Блог

Почему «ПСЖ» – фаворит, а «Ньюкасл» обойдет «Дортмунд» и «Милан»? Разбираем «группу смерти» ЛЧ

Ставки на спорт Ставки на спорт
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Милан Милан
Ньюкасл Ньюкасл
ПСЖ ПСЖ
Ставки на сегодня Ставки на сегодня
Ставки на футбол Ставки на футбол
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Ставки Ставки
Бонусы букмекеры Рейтинг букмекеров Букмекеры Зарубежные букмекеры

После жеребьевки Лиги чемпионов все внимание обратилось на группу F. Благодаря удачливым рукам Джо Коула и Эрика Абидаля этот квартет внезапно стал одним из лучших в ЛЧ в этом веке. Символично, что это произошло в последний год старого формата.

Благодаря классным третьей и четвертой корзине боссы УЕФА и нагретым рукам Джо Коула и Эрика Абидаля, в последний розыгрыш Лиги чемпионов по старому формату, нам подарили одну из лучших групп в этом веке: «ПСЖ», «Дортмунд», «Милан» и «Ньюкасл». 

Раздел «Ставки» на Sports.ru отдельно разберет шансы команд на победу в «группе смерти».

«ПСЖ» только чудом не выйдет в евровесну

«ПСЖ» провел ударную трансферную кампанию, купив сразу девять игроков под Луиса Энрике. Но главный трансфер – сохранение Килиана Мбаппе. Аналитики букмекерских контор, кажется, переоценивают значение личности в истории, поэтому французы стали фаворитами группы (2.00 на победу) и упали в итоговом коэффициенте на победу в турнире (с 15.00 до 12.00). 

Старт сезона в Лиге 1 нельзя назвать гладким. Видно, что из-за пропуска предсезонки Мбаппе не совсем вмонтирован в машинные действия команды Луиса Энрике, и «ПСЖ» заводится с толкача. Эффект француза сразу сработал: забил с пенальти в первом матче после возвращения «Тулузе» (1:1), оформил дубль с прекрасным «Лансом» (3:1). Но хватит ли запала в Лиге чемпионов? Ведь теперь он – прима, флагман Парижа. Больше нет надежды на магию Неймара и Месси, теперь царит только он.

На выход из группы нарисованы совсем скромные 1.22, а значит еврокубковой весне, скорее всего, быть. А приезд Коло-Муани только поможет добавить в атаке нужного настроя. Кстати, интересный нюанс: коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после жеребьевки... упал. Да-да, несмотря на попадание в такую группу.

«Ньюкасл» – второй фаворит на выход из группы. Неожиданно или нет?

Представитель четвертой корзины, который вернулся в главный европейский турнир спустя почти 20 лет отсутствия – словно глоток свежего воздуха. Новое руководство «Ньюкасла» качественно обновляет состав, при этом не перегружая зарплатную ведомость и не особо гоняясь за суперзвездами. Все четко по плану Эдди Хау.

Но почему именно они – вторые на победу? Есть два фактора.

Сандро Тонали, вторая в истории покупка команды (70 млн евро), уже приносит результат, есть примерно по паре игроков на каждую позицию, а прессинг-мантры Хау могут придушить любого из трех соперников. И основа сыграна, что в нынешних реалиях могут позволить себе только настоящие суперклубы. Если коротко, то так будет выглядеть «Ньюкасл» на групповом этапе.

Ну и кризис других оппонентов – те пока не выглядят суперсыгранными и летом скорее лишились ключевых игроков, чем приобрели: тот же Тонали перешел в «Ньюкасл» как раз из «Милана». И если «Боруссии» к этому не привыкать, то «ПСЖ» и «Милану» чуть сложнее.

На победу в группе F выставлен коэффициент 3.50, ничего не мешает после третьего тура быть на первом месте. Зато борьба за выход из группы оценена приличными 1.75, как и вылет или лифт на этаж ниже в Лигу Европы – 2.00. К слову, на победу в ЛЧ дают 30.00 – до жеребьевки в «сорок» верили немного больше (21.00).

«Дортмунд» снова учится играть без лидера

Усман Дембеле, Эрлинг Холанд, Гетце, Хуммельс и еще десяток фамилий в один момент перерастают один из самых атмосферных клубов Бундеслиги, отправляясь на повышение в «Баварию» или выбирая путь в других чемпионатах. Джуд Беллингем уехал творить историю в «Реал», сходу доказав, что он не тепличный герой вроде того же Шахина, который добирался в Мадрид по тому же маршруту.

Но в Дортмунд все равно идут качественные исполнители, именно качественные, а не околотоповые. В это межсезонье в команде оказались Забитцер, Нмеча и щель Фюллькруга. Тренер Терзич на месте уже второй год, да и он варится в команде уже несколько лет на разных должностях. Но в фанатской среде им недовольны – безвольный слив в конце прошлого сезона Бундеслиги, отсутствие идей и структуры, а главное – как он будет без Джуда, который помогал сложить паззл на поле, задействуя всех вокруг? Может уже забрать свободного Нагельсманна и дать ему время на постройку команды? 

«Дортмунд» точно в тени, но почему на выход из группы дают 2.65? Загадка. Про коэффициент на победу в группе лучше тактично умолчим (7.00). Да и на победу в турнире он тоже упал (с 34.00 до 40.00).

«Милан» пересобрали. Получается удачно

После продажи Тонали «Милан» оказался без ключевого полузащитника, но зато с мешками денег. И «россонери» удачно их вложили – так, что Стефано Пиоли сравнивает себя с архитектором крепкого дома с надежным фундаментом.

В Италию привезли Рубена Лофтус-Чика, Тейани Рейндерса и Юнуса Мусу, а впереди теперь есть Ноа Окафор, Самуэл Чуквуэзе, Кристиан Пулишич и Лука Ромеро. Что теперь? Стефано начал наигрывать 4-3-3 с ситуативными 3-4-2-1, добавил движения во всех линиях и дал игрокам свободу. Обновление «Милана» – одно из самых ярких событий лета в Серии А. Хотя игра с «Болоньей» показала направление и преподнесла первые трудности (хотя на табло 2:0), «Торино» просто был смят (4:1).

То, что «Милан» котируется наравне с «Дортмундом» – логично. Перестройка, адаптация, время – вот, что сейчас в Милане и Дортмунде на первом месте. 

Коэффициент на победу в группе – 7.00 / выход – 2.65 / победа в ЛЧ – 30.00

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«ПСЖ» не выйдет из группы, короли против работяг (или пиратов), жираф vs гепард. Чего мы больше всего ждем от ЛЧ

Этих футболистов ловили на ставках: Буффон, Скоулз, Олич и другие. Их банили, штрафовали или просто отпускали

Фото: IMAGO/Matthieu Mirville / PRESSI, www.imago-images.de/Global Look Press

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Milan Sach
Не надо сбрасывать Милан со счетов. Команда собралась неплохая у нынешнего Милана и у меня такое ощущение что ПСЖ не выйдет и как раз таки Милан будет первым. Этот Дортмунд не вселяет никакой уверенности а Ньюкасл совсем зелёный в еврокубках. Парни у Пиоли как раз таки и не промах молодые и голодные к победам. Правда опыта у них маловато, и им придётся хорошенько попотеть. В любом случае желаю побед Россонери. Forza Milan
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Собака-буддист
Не думаю что Ньюкасл выйдет чисто из-за отсутствия опыта. На самом деле это очень важный фактор. К давлению и играм через 3 дня игроки псж, бд и Милана уже привыкли, в вот Ньюкасл может поплыть.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tony King
Ответ Milan Sach
Не надо сбрасывать Милан со счетов. Команда собралась неплохая у нынешнего Милана и у меня такое ощущение что ПСЖ не выйдет и как раз таки Милан будет первым. Этот Дортмунд не вселяет никакой уверенности а Ньюкасл совсем зелёный в еврокубках. Парни у Пиоли как раз таки и не промах молодые и голодные к победам. Правда опыта у них маловато, и им придётся хорошенько попотеть. В любом случае желаю побед Россонери. Forza Milan
Пулишич и Жиру, несколько лет назад выиграли ЛЧ с Челси и вот они снова вместе в Милане, так что вперёд. Forza Milan
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Назаров
Ответ Artem89S
Аналитика от Бога. Тупо перечисление пустых доводов, что якобы Милан и Дортмунд обязательно должны провалиться, а парижский середняк и ноунеймы из Ньюкасла вдруг затащат? Скриньте, Дортумунд будет первый, Милан второй, мбаппе-клаб станет третим, а ноунеймы из апл будут четвертыми
Я бы Милан с Дортмундом местами поменял, с остальным (в том числе по тексту) согласен.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий