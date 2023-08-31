Почему «ПСЖ» – фаворит, а «Ньюкасл» обойдет «Дортмунд» и «Милан»? Разбираем «группу смерти» ЛЧ

После жеребьевки Лиги чемпионов все внимание обратилось на группу F. Благодаря удачливым рукам Джо Коула и Эрика Абидаля этот квартет внезапно стал одним из лучших в ЛЧ в этом веке. Символично, что это произошло в последний год старого формата.

Благодаря классным третьей и четвертой корзине боссы УЕФА и нагретым рукам Джо Коула и Эрика Абидаля, в последний розыгрыш Лиги чемпионов по старому формату, нам подарили одну из лучших групп в этом веке: «ПСЖ», «Дортмунд», «Милан» и «Ньюкасл».

Раздел «Ставки» на Sports.ru отдельно разберет шансы команд на победу в «группе смерти».

«ПСЖ» только чудом не выйдет в евровесну

«ПСЖ» провел ударную трансферную кампанию, купив сразу девять игроков под Луиса Энрике. Но главный трансфер – сохранение Килиана Мбаппе. Аналитики букмекерских контор, кажется, переоценивают значение личности в истории, поэтому французы стали фаворитами группы ( 2.00 на победу ) и упали в итоговом коэффициенте на победу в турнире (с 15.00 до 12.00).

Старт сезона в Лиге 1 нельзя назвать гладким. Видно, что из-за пропуска предсезонки Мбаппе не совсем вмонтирован в машинные действия команды Луиса Энрике, и «ПСЖ» заводится с толкача. Эффект француза сразу сработал: забил с пенальти в первом матче после возвращения «Тулузе» (1:1), оформил дубль с прекрасным «Лансом» (3:1). Но хватит ли запала в Лиге чемпионов? Ведь теперь он – прима, флагман Парижа. Больше нет надежды на магию Неймара и Месси, теперь царит только он.

На выход из группы нарисованы совсем скромные 1.22 , а значит еврокубковой весне, скорее всего, быть. А приезд Коло-Муани только поможет добавить в атаке нужного настроя. Кстати, интересный нюанс: коэффициент на победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов после жеребьевки... упал. Да-да, несмотря на попадание в такую группу.

«Ньюкасл» – второй фаворит на выход из группы. Неожиданно или нет?

Представитель четвертой корзины, который вернулся в главный европейский турнир спустя почти 20 лет отсутствия – словно глоток свежего воздуха. Новое руководство «Ньюкасла» качественно обновляет состав, при этом не перегружая зарплатную ведомость и не особо гоняясь за суперзвездами. Все четко по плану Эдди Хау.

Но почему именно они – вторые на победу? Есть два фактора.

Сандро Тонали, вторая в истории покупка команды (70 млн евро), уже приносит результат, есть примерно по паре игроков на каждую позицию, а прессинг-мантры Хау могут придушить любого из трех соперников. И основа сыграна, что в нынешних реалиях могут позволить себе только настоящие суперклубы. Если коротко, то так будет выглядеть «Ньюкасл» на групповом этапе.

Ну и кризис других оппонентов – те пока не выглядят суперсыгранными и летом скорее лишились ключевых игроков, чем приобрели: тот же Тонали перешел в «Ньюкасл» как раз из «Милана». И если «Боруссии» к этому не привыкать, то «ПСЖ» и «Милану» чуть сложнее.

На победу в группе F выставлен коэффициент 3.50 , ничего не мешает после третьего тура быть на первом месте. Зато борьба за выход из группы оценена приличными 1.75, как и вылет или лифт на этаж ниже в Лигу Европы – 2.00. К слову, на победу в ЛЧ дают 30.00 – до жеребьевки в «сорок» верили немного больше (21.00).

«Дортмунд» снова учится играть без лидера

Усман Дембеле, Эрлинг Холанд, Гетце, Хуммельс и еще десяток фамилий в один момент перерастают один из самых атмосферных клубов Бундеслиги, отправляясь на повышение в «Баварию» или выбирая путь в других чемпионатах. Джуд Беллингем уехал творить историю в «Реал», сходу доказав, что он не тепличный герой вроде того же Шахина, который добирался в Мадрид по тому же маршруту.

Но в Дортмунд все равно идут качественные исполнители, именно качественные, а не околотоповые. В это межсезонье в команде оказались Забитцер, Нмеча и щель Фюллькруга. Тренер Терзич на месте уже второй год, да и он варится в команде уже несколько лет на разных должностях. Но в фанатской среде им недовольны – безвольный слив в конце прошлого сезона Бундеслиги, отсутствие идей и структуры, а главное – как он будет без Джуда, который помогал сложить паззл на поле, задействуя всех вокруг? Может уже забрать свободного Нагельсманна и дать ему время на постройку команды?

«Дортмунд» точно в тени, но почему на выход из группы дают 2.65 ? Загадка. Про коэффициент на победу в группе лучше тактично умолчим (7.00). Да и на победу в турнире он тоже упал (с 34.00 до 40.00).

«Милан» пересобрали. Получается удачно

После продажи Тонали «Милан» оказался без ключевого полузащитника, но зато с мешками денег. И «россонери» удачно их вложили – так, что Стефано Пиоли сравнивает себя с архитектором крепкого дома с надежным фундаментом.

В Италию привезли Рубена Лофтус-Чика, Тейани Рейндерса и Юнуса Мусу, а впереди теперь есть Ноа Окафор, Самуэл Чуквуэзе, Кристиан Пулишич и Лука Ромеро. Что теперь? Стефано начал наигрывать 4-3-3 с ситуативными 3-4-2-1, добавил движения во всех линиях и дал игрокам свободу. Обновление «Милана» – одно из самых ярких событий лета в Серии А. Хотя игра с «Болоньей» показала направление и преподнесла первые трудности (хотя на табло 2:0), «Торино» просто был смят (4:1).

То, что «Милан» котируется наравне с «Дортмундом» – логично. Перестройка, адаптация, время – вот, что сейчас в Милане и Дортмунде на первом месте.

Коэффициент на победу в группе – 7.00 / выход – 2.65 / победа в ЛЧ – 30.00

Фото: IMAGO/Matthieu Mirville / PRESSI, www.imago-images.de/Global Look Press