160 комментариев

Авторы Sports.ru реагируют на жеребьевку Лиги чемпионов.

Артем Денисов: насладится «Лансом» и ждет королей против работяг

Самая интересная группа: группа F – «ПСЖ», «Дортмунд», «Милан», «Ньюкасл».

Точно самая сильная. Редко в группе ЛЧ собираются только команды из топ-лиг – тут полный набор.

Есть взаимные интриги. «ПСЖ» не так давно выбивал «Дортмунд» в плей-офф ЛЧ – в 2020-м парижане посмеивались над медитативным празднованием Эрлинга Холанда. «Ньюкасл» и «Милан» связывает фигура Сандро Тонали – вторая по стоимости покупка в истории «Ньюкасла» и вторая по стоимости продажа в истории «Милана». На глубине можно отыскать еще больше пересечений – Александр Исак, рекордная покупка «Ньюкасла», не раскрылся в «Дортмунде» и был сдан «Сосьедаду» за 15 млн евро. Через три года «Сосьедад» сделал на Исаке 70 млн.

Главное – конечно, футбол. «ПСЖ» Луиса Энрике будет владеть мячом 80% против выжидательного «Дортмунда» Эдина Терзича? А «Ньюкасл» сможет прессингом задавить «ПСЖ»? «Милан» хоронили после продажи Тонали, а теперь видят посвежевшую команду с умной трансферной кампанией и обновленными идеями Стефано Пиоли вроде включений ложных фулбэков. «Дортмунд» очень сыро начал сезон со слабой позиционной атакой – сейчас кажется, что именно немцам будет сложнее всего в этой группе.

Должно быть огненно.

Матч, который нельзя пропустить: «Реал» – «Унион»

Две стихии большого футбола: импровизация и максимизированные индивидуальные качества против суровой командной дисциплины. Тони Кроос, Лука Модрич и Винисиус против Рани Хедиры, Яника Хаберера и Кевина Беренса.

Короли против работяг.

Содержание матчей «Униона» обычно легко предугадать: команда Урса Фишера спокойно защищается колючим средним блоком, бьет в ответ стандартами и быстрыми выпадами. «Реал» – все-таки не «Ман Сити» и не «ПСЖ» Энрике в плане владения. «Реал» не будет долбить по железному «Униону» с 70% владения, так что «Униону» тоже придется адаптироваться под соперника.

Среди пар, где есть явный формальный фаворит, сложно найти что-то интереснее.

Нетоповая команда, за которой надо следить: «Ланс»

На правах условного фаната, который искренне любит «Ланс» Франка Эса.

У команды очень сложный старт сезона во Франции: два поражения, ничья, промежуточное 16-е место. Слабые вторые таймы вперемешку с глупыми привозами пенальти. Проданы лучший бомбардир Лои Опенда и ментальный лидер с шикарными дальними ударами Секо Фофана. Найдены замены (Элье Ваи из «Монпелье» и Анди Диуф из «Базеля), но первое время точно будет больно.

И все-таки не хочется, чтобы сказка – не только по результатам, ведь «Ланс» играл в приятный атакующий футбол с прессингом и индивидуально сильными игроками – заканчивалась самим попаданием в ЛЧ . Хочется большего.

Да, есть «Арсенал», но тут и куда более кризисная «Севилья», и ПСВ, который «Лансу» точно по силам.

Хочется, чтобы те, кто не успел застать «Ланс» в прошлом сезоне, увидели что-то очень похожее теперь, но уже в Лиге чемпионов.

Неочевидный прогноз: «Барселона» не станет первой в группе с «Порту», «Шахтером» и «Антверпеном».

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Самая интересная группа: группа B – «Арсенал», «Севилья», «Ланс», ПСВ

Футбольный андеграунд – группа уровня Лиги Европы, хотя от этого не менее интригующая. Пока вообще непонятно, кто выйдет.

Оцените состав. Все любят прессинг, играют в атаку. Голы обеспечены.

• «Арсенал» – фаворит, но наверняка будет терять очки на тяжелых выездах;

• «Севилья» проваливает старт сезона, но все еще способна укусить кого угодно;

• «Ланс» – одна из самых симпатичных команд Франции, любит играть в атаку и не боится душить соперников прессингом. Прямо как тренер «Севильи» Мендилибар!

• За ПСВ играет Люк де Йонг. Если вам даже этого недостаточно, то там еще много интересных игроков: вингер Ноа Ланг, старый знакомый Гус Тил, защитник Джордан Тезе, опорник Ибрагим Сангаре, которым интересуются «Бавария» и «Ливерпуль».

На всякий случай: заранее поздравляю «Севилью» с победой в ЛЕ-2023/24.

Матч, который нельзя пропустить: «Наполи» – «Реал Мадрид»

Хаос «Реала» против скоростной атаки «Наполи», возвращение Карло Анчелотти в Неаполь, Хвича против «Мадрида».

«Наполи» – серьезная проверка бронежилета «Реала», в Испании почти нет команд с такой мощной атакой . Вытянет ли Карвахаль рывки Хвичи? Что придумает Анчелотти под Виктора Осимхена?

Нетоповая команда, за которой надо следить: «Реал Сосьедад»

У Арсена Захаряна неплохие шансы выйти в плей-офф. «Сосьедад» попал хоть и в непростую, но очень равную группу с «Бенфикой», «Интером» и «Зальцбургом». Кажется, повезло.

«Сосьедад» – это открытый футбол и креатив почти на всех стадиях игры. «Интер» умеет таких душить, а вот «Бенфика» и «Зальцбург» наверняка примут правила игры и согласятся на взаимное давление.

Обязательно для любителей агрессивного и атакующего футбола.

Неочевидный прогноз: «ПСЖ» займет последнее место в группе.

Вадим Лукомский: заинтригован Сарри vs Симеоне, видит шарм в «Реал» – «Унион»

Самая интересная группа: группа F – «ПСЖ», «Дортмунд», «Милан», «Ньюкасл».

Каждый матч – топовая вывеска. По идее шансы «ПСЖ» повыше, чем у остальных, но чисто из-за ожидания, что должны прибавить по мере интеграции Усмана Дембеле и реинтеграции Килиана Мбаппе. С текущим уровнем игры даже «Париж» не выделяется на фоне таких соперников. При этом абсолютно любая команда могла бы выйти из чуть более простой группы.

Особенно жду столкновения Луиса «нам нужно больше владения» Энрике с «Ньюкаслом», который в плане прессинга ближе к эталонному «Ливерпулю» Клоппа, чем нынешний «Ливерпуль».

Матч, который нельзя пропустить: «Атлетико» – «Лацио»

Матч, который угодит всем. Здесь и сюжет – Диего Симеоне против «Лацио» (провел там четыре сезона игроком). И тактическая интрига: два тренера-философа с максимально разными взглядами на футбол (Симеоне и Сарри) . И потенциальный сюрприз: в последнее время Сарри увлекся контратаками, а Симеоне – позиционкой.

Нетоповая команда, за которой надо следить: «Унион»

Во-первых, «Унион» – одна из самых узнаваемых команд Европы. Идет сильно против современных модных принципов (их мы тоже уважаем, когда классно поставлены, но разнообразие – это супер).

Во-вторых, жду от команды Урса Фишера достойного выступления – «Мадрид» и «Наполи» слишком хороши, но вполне допускаю, что «Унион» до последнего тура будет сохранять шансы. Почти уверен, что ни разу не развалятся и в каждом матче дадут бой.

В-третьих, у встречи «Реал Мадрид» – «Унион» будет особый шарм. Можно ли вообще изобрести две более непохожие в плане идентичности команды ? Королевская и пиратская.

Неочевидный прогноз: «Ланс» из четвертой корзины – в плей-офф

В группе B «Арсенал» кажется первой командой (настолько явной, что мне даже страшно), а дальше будет упорная борьба. Думаю, у «Ланса» есть фора против ПСВ и «Севильи». Хосе Луис Мендилибар – догматик прессинга. Петер Бос – догматик владения. У Франка Эса тоже максимально тренерская команда, но более гибкая и зрелая. Эс начал четвертый полный сезон, а у конкурентов нет даже одного.

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Самая интересная группа: группа D – «Бенфика», «Интер», «Зальцбург», «Сосьедад»

Понимаю: слишком хипстерский выбор. Но уж очень интересно, как будут бороться с «Интером» в этой группе .

Все три соперника похожи друг на друга и на бумаге очень удобны команде Симоне Индзаги.

Во-первых, все готовы смело прессинговать, «Интер» обожает провоцировать таких и выходить из-под давления. Во-вторых, у всех трех команд очень узкая полузащита: «Зальцбург» – представитель системы «Ред Булл», «Бенфику» тренирует выпускник этой школы, «Сосьедад» использует в центре поля ромб. Рисуются убойные условия для латералей Индзаги.

И все еже потенциальный минус для Симоне есть: возможно, сработает коллективный разум и по ходу группы к сильным качествам «Интера» подберут такое решение, что непросто придется уже ему.

Матч, который нельзя пропустить: «ПСЖ» – «Ньюкасл»

Когда-нибудь видели, как жираф соревнуется наперегонки с гепардом? В матчах «ПСЖ» и «Ньюкасла» вполне реальный сюжет : на одном фланге, скорее всего, столкнутся скоростной Усман Дембеле и двухметровый Дэн Берн.

Так как стиль «Ньюкасла» не предполагает сослагательного наклонения (прессинг и только прессинг), для Дембеле точно откроется пространство, в которое можно вбегать. Главное, чтобы не помешал Луис Энрике со своим ватокатом: ускорять игру его «ПСЖ» пока не научился.

Неочевидный прогноз: «ПСЖ» не выйдет в плей-офф.

Обосную.

Так как группа смерти, вообще нет права на раскачку: не лучший знак для команды, которая с трудом перестраивается даже на фоне слабой конкуренции в Лиге 1.

Во-вторых, слаженные на фоне «Парижа» соперники: «Ньюкасл» практически не меняет основу, «Милан» уже несколько лет здорово использует качества лидеров, Терзич заходит на третий сезон с «Дортмундом».

В-третьих, игроки, которые могут обнажить главную слабость всех команд Луиса Энрике, – уязвимость к контратакам. Их хватает: у «Ньюкасла» – Мигель Альмирон, Энтони Гордон и Харви Барнс, у «Милана» – Рафа Леау и Кристиан Пулишич, у «Дортмунда» – Карим Адейеми Дониэлл Мален.

Разбегутся.

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Самая интересная группа: группа D – «Бенфика», «Интер», «Зальцбург», «Сосьедад»

Коллеги уже все написали про группу F – а Слава и про D, но у меня другие причины. Тут опять повторение четвертьфинала прошлой ЛЧ («Интер» – «Бенфика»), очень кусачий «Зальцбург» (летом в товарняке устроил перестрелку с «Интером» на 3:4) и «Сосьедад» – тут все понятно.

Группа выглядит равной и оттого еще более интересной. Есть ощущение, что лишним окажется как раз «Сосьедад».

Матч, который нельзя пропустить: банально, но «Бавария» – «Ман Юнайтед».

Запомнится и без самой игры – исторической обвязки хватает с головой.

•‎ Тот самый финал ЛЧ

•‎ Акции у мемориала памяти жертв Мюнхенской авиакатастрофы

•‎ Работа Тен Хага во второй команде «Баварии»

•‎ Несросшееся дерби имени Скотта Мактоминея. Если упустили, Тухель всерьез интересовался шотландцем, но «Бавария» не дала свершиться сделке века

Ну и конечно: в прошлом сезоне сильно ждал встречи Тен Хага с Тухелем – но к октябрю немца уже уволили из «Челси».

Нетоповая команда, за которой надо следить: «Зальцбург».

После того, как перспективный Маттиас Яйссле поехал на заработки в Саудовскую Аравию, команду подхватил рафинированный продукт системы «РБ». Герхард Штрубер (не путать с Гансом Грубером) – воспитанник «Зальцбурга» и почти всю тренерскую карьеру построил в системе , периодически прыгая с молодежки австрийского доминатора на резерв и обратно.

Стиль у Штрубера соответствующий и легкоузнаваемый: колоссальный прессинг по конспектам Рангника. Кстати, Герхард отказался присоединиться к Ральфу в «МЮ» – остался работать в «Нью-Йорк Ред Буллз».

Из неожиданного: 21-летний капитан Амар Дедич забил уже три гола на старте сезона – правда, соперники в австрийской Бундеслиге позволяют подключаться в каждую атаку. Наверняка это его последний сезон в Австрии – весной писали про интерес «Барсы».

Неочевидный прогноз: «Севилья» не выйдет из группы – даже в Лигу Европы!

«Арсенал» и «Ланс» запрыгнут в плей-офф Лиги чемпионов, ПСВ – в ЛЕ. У «Севильи» дыры в составе и слишком много проблем в чемпионате, чтобы тратить силы на еврокубки.

Фото: IMAGO/Nigel Roddis, IMAGO/Revierfoto, IMAGO/Jeremy Landey, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/Katie Stratman-USA TODAY Sports/Sipa USA