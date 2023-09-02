ЦСКА, СКА и «Ак Барс» – главные претенденты на Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ

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Сегодня матчем ЦСКА и «Ак Барса» стартует новый сезон КХЛ. 

Большинство клиентов БК «Пари» считают основным претендентом на титул СКА. На победу петербургского клуба приходится чуть более 29% от общего количества ставок на итоги чемпионской гонки. Второй фаворит – ЦСКА (около 25%), а затем идет «Ак Барс» (более 25%).

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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7 комментариев

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Знатный стахановец
Из 23 команд КХЛ Кубок Гагарина поднимет сильнейшая! Всех с началом 16 сезона! 🏆
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Вячеслав Котов
всего три команды без потолка
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Machine Head
Ска надо вычеркнуть из списка бггг.
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Магомед Саид Амирханов
Ребята вы про Спартак не забывайте, мы усилились и дадим бой. Вперёд Спартак! Вперёд Жамнов!!!
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zxz2kwkdbj
Почему второй фаворит цска (около 25%), а третий акбарс (более 25%), новость двоечник писал?
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Дмитрий Сергеев
ничего не меняется, я еще бы добавил Авангард. вот из-за этого и теряется интерес к просмотру матчей кхл, потому что заранее можно предположить, что победит 1 из 4 команд. а нхл зрелищнее смоиреть, там вообще не поеятно, кто возьмет кубок стэнли, даже в середине и ближе к концу сезона ничего не ясно.
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