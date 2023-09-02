ЦСКА, СКА и «Ак Барс» – главные претенденты на Кубок Гагарина в новом сезоне КХЛ

Сегодня матчем ЦСКА и «Ак Барса» стартует новый сезон КХЛ.

Большинство клиентов БК «Пари» считают основным претендентом на титул СКА. На победу петербургского клуба приходится чуть более 29% от общего количества ставок на итоги чемпионской гонки. Второй фаворит – ЦСКА (около 25%), а затем идет «Ак Барс» (более 25%).

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