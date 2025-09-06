Макгрегор хочет стать президентом Ирландии. Букмекеры дают максимум 9% на то, что это произойдет
Букмекеры оценили шансы Конора Макгрегора стать президентом Ирландии.
Ранее экс-чемпион UFC заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру. Букмекеры не верят, что Макгрегор станет президентом Ирландии. Американские аналитики дают на это событие 9% вероятности, британские – 4%, ирландские – 1%.
Конор идет на выборы президента Ирландии, чтобы бороться с мигрантами и Евросоюзом. Все серьезно?
Конор ставит лучше, чем дерется: зарядил на победу Испании на Евро-2024 и получил миллион от Месси
