ЦСКА и «Ак Барс» сыграют на тотал меньше в матче открытия КХЛ

Два главных фаворита КХЛ открывают чемпионат личной встречей, и есть классный тренд на обе команды. Тотал меньше 5,5 шайб сыграл в 10 домашних матчах армейцев и восьми гостевых игр казанцев подряд.

Сегодня тотал меньше 5,5 шайб идет за 1.58

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100-миллионный трансфер Пакета в «Сити» срывается из-за ставок. Он получил очень странную желтую

Этих футболистов ловили на ставках: Буффон, Скоулз, Олич и другие. Их банили, штрафовали или просто отпускали