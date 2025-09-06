Роналду сделал дубль в матче против сборной Армении. На это зашел коэффициент 3.20

Криштиану Роналду сделал дубль за Португалию в матче отбора ЧМ-2026 с Арменией (5:0).

Форвард забил на 21-й и 46-й минутах. В прематче Роналду котировался самым вероятным автором гола – с коэффициентом 1.45. На его дубль букмекеры давали 3.20.

Всего Роналду забил 140 голов за сборную.

