Роналду сделал дубль в матче против сборной Армении. На это зашел коэффициент 3.20
Криштиану Роналду сделал дубль за Португалию в матче отбора ЧМ-2026 с Арменией (5:0).
Форвард забил на 21-й и 46-й минутах. В прематче Роналду котировался самым вероятным автором гола – с коэффициентом 1.45. На его дубль букмекеры давали 3.20.
Всего Роналду забил 140 голов за сборную.
