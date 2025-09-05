Более 19 млн россиян прошли идентификацию в ЕЦУПИС для совершения ставок

Единый ЦУПИС поделился статистикой о работе сервиса.

С момента начала работы ЦУПИС идентификацию для совершения ставок прошли более 19 миллионов человек. В сутки сервис принимает в среднем по 2,5 млн платежей.

Идентификация – обязательная процедура подтверждения личности, без которой игрок не может делать ставки в легальных БК.

ЦУПИС получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. Сотрудничество с оператором – одно из основных требований для букмекерских компаний, легально ведущих свою деятельность в России. К организации подключены все лицензированные в РФ букмекеры.