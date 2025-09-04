Лига Ставок представила интерактивную платформу L1GA PASS

Букмекерская компания «Лига Ставок» запустила собственный сезонный ивент для любителей киберспорта. За выполнение заданий пользователи смогут получать специальные монеты — L1GA coin. Их можно обменять на редкие скины Dota 2 и Counter-Strike 2 или на фрибеты.

Все задания в L1GA PASS разделены на три категории:

· Игровые — эти задания выполняются непосредственно в Dota 2 и CS2. Сюда входят киллы, броски гранат, игра на определеных героях, победы и многое другое. Задания можно выполнять как в Steam, так и на FACEIT.

· Беттинговые — эти задания связаны с активностью в «Лиге Ставок»: пополнение баланса и ставки на киберспортивные события.

· Социальные — это задания требуют активности за пределами платформы. Участникам предстоит искать специальные коды, разгадывать шифры и участвовать в мероприятиях в социальных сетях.

«Киберспорт демонстрирует впечатляющие темпы роста и формирует глобальную аудиторию. Наша компания, имеющая успешный опыт в киберспорте, запускает инновационную платформу L1GA PASS.

Проект представляет собой интерактивное пространство с простым интерфейсом, направленным на максимальное вовлечение пользователей.

L1GA Pass — это не просто продукт, а постоянно развивающаяся экосистема для киберспортивной аудитории. Запуск платформы приурочен к старту главного турнира года The International 2025, что станет отличным началом для развития проекта. Мы нацелены на создание устойчивой платформы с долгосрочным потенциалом», — отметил руководитель киберспорта в «Лиге Ставок» Михаил Журавский.

Для участия в L1GA PASS, игроки должны быть зарегистрированы в «Лиге Ставок», после чего они автоматически получат доступ к сезонному ивенту . Пользователи смогут отслеживать свою активность в L1GA PASS в личном профиле. Также там можно найти раздел с достижениями за прогресс в сезоне и удачно выполненные миссии.

Присоединяйтесь к L1GA PASS, ищите коды, зарабатывайте Коины и забирайте призы.

L1GA PASS — это не просто список заданий, а ваш пропуск к редким скинам!