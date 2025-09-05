Соболенко – Анисимова: прогноз на матч 6 сентября 2025 года от Павла Ниткина

В финале одиночного разряда открытого чемпионата США по теннису US Open-2025 встретятся Арина Соболенко и Аманда Анисимова. Прогноз на игру дает автор блога «С миру по Нитке» Павел Ниткин.

Матч пройдет 6 сентября 2025 года и начнется в 23:00 Мск.

Коэффициенты букмекеров

Победа Арины Соболенко — 1.50

Победа Аманды Анисимовой — 2.75

Ф по геймам (-3.5) Соболенко — 1.89

Победа Соболенко в 2 сета — 2.10

Тотал геймов больше 22.5 — 2.03

Арина Соболенко

Соболенко по турниру прошла очень уверенно. Единственная проблема была у нее в полуфинале в первом сете, когда она немного упустила нить игры и не справлялась с тем, что ей пришлось очень мощно бегать. Посыпались ошибки, начались проблемы и, казалось, что это тот же сценарий, который у нее был с Гауфф на Ролан Гаррос. Однако Арина, видимо, извлекла уроки из того матча, очень быстро перестроилась и в итоге нормально отыграла. В ключевые моменты белоруска играла очень цепко.

Аманда Анисимова

У Анисимовой был тяжелый турнир. Особенно с учетом того, что в предыдущем финале на Уимблдоне проиграла (0:6), (0:6) – поражение исторического масштаба. Анисимова сама по себе девушка с довольно хрупкой психикой, поэтому немного удивительно было видеть, насколько цепко и уверенно она действует на этом US Open. Особенно учитывая, что она отыгралась на Швентек за поражение в финале.

А то, как она провела матч с Осакой – просто чудо. Надо снять перед ней все, что можно снять. Потому что, казалось, что в Наоми больше каких-то чемпионских качеств, которые позволят ей дожать и выиграть. Но Анисимова очень-очень клево прибавила, в третьем сете суперагрессивно отыграла и закономерно победила.

Последние матчи игроков

В личных встречах Анисимова ведет у Соболенко 6:3. Аманда в этом году обыграла белоруску в полуфинале Уимблдона, и Соболенко уже пообещала, что тоже извлечет из этого уроки. Арина отмечала, что у нее было много сомнений в своих действиях и от этого шли невынужденные ошибки. Но пообещала, что сейчас будет действовать более уверенно.

В целом, трудно делать выводы по личному противостоянию, потому что большую часть матчей Анисимова выиграла у Соболенко, когда это была немного другая Арина – теннисистка, еще не добравшаяся до уровня первой ракетки мира.

Анализ и прогноз

На мой взгляд, Соболенко – фаворит в финале, но совсем небольшой. Именно за счет того, что у нее больше опыта и что она лучше умеет справляться с тяжелыми моментами, в том числе и из-за тех неудач и разочарований, которые она пережила на Больших Шлемах в этом сезоне. Предположу, что уже накопилась критическая масса этих фэйлов, и Арина должна из этого выйти только сильнее, как она до этого всегда выходила из всех проблем.

Прогнозирую два исхода: Соболенко победит в трех сетах или в двух – очень плотных и упорных.

Рекомендация: «победа Арины Соболенко в 2 сета» за коэффициент 2.10.

