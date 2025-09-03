300 000 фрибетов и игровые джерси к BetBoom Матчу Сборной

Всех любителей спорта сентябрь порадует BetBoom Матчами Сборной России по футболу. Первая игра против Иордании пройдет уже в четверг, 4 сентября, на стадионе «Лукойл Арена». Дружина Карпина встретится с финалистом кубка Азии, участниками Чемпионата Мира-2026. От нашей сборной мы ждем зрелищного футбола и желаем только побед. К возвращению главной команды страны BetBoom дарит всем своим клиентам 300 000 фрибетов и 5 игровых джерси в рамках акции «Болей за Сборную».

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на специальном сайте , сделать ставку от 1000₽ с коэффициентом то 1.3 на матч Россия – Иордания. Акция также проходит в сети наземных клубов BetBoom. Подробности акции спрашивайте у персонала. Адрес ближайших клубов можно узнать на сайте .

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений проходят трансляции матчей с комментаторами и знаменитостями. Всех гостей ждет ежедневный кэшбек до 20%, а новичкам – приветственный бонус до 10 000. Все пункты приема ставок имеют возрастной ценз 18+, для посещения необходимо при себе иметь паспорт.