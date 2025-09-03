В Иркутске состоится турнир по кулачным боям Prime FL

6 сентября в Иркутске при поддержке генерального партнёра букмекерской компании «Лига Ставок» пройдёт турнир на голых кулаках серии Prime FL в Ледовом Дворце «Айсберг».

В главном бою столкнутся два принципиальных соперника – Мохаммад «Персидский Дагестанец» Хейбати (1-1) и Анатолий «Сибирский Конор» Надратовский (2-0). Персидский дагестанец – одно из самый громких имен бойцовской индустрии СНГ. За его спиной поединки с Диего Брандао, Марифом Пираевым, Максом Дивничем, Мухамедом Калмыковым. Выходец из ММА с взрывной ударной мощью и отточенным боксом. Сибирский Конор также является представителем ММА, но отлично показал себя на голых кулаках, не проиграв ни одного боя. Уверено побеждал Шовхала Чурчаева и Артема Тарасова. Дважды становился финалистом спортивного шоу «Титаны» на телеканале ТНТ, где обошел олимпийских чемпионов и атлетов мирового уровня.

В со-главном поединке на голых кулаках сойдутся Кирилл «Тольяти» Черняев (7-3) и Ибрагим «Никархо» Исламов (5-2). Кирилл является выходцем из кикбоксинга с нестандартной ударной техникой. Стал автором одного из самых быстрых нокаутов в истории кулачного спорта. Делил ринг с такими топами индустрии, как Лендруш, Ильнар Ишимбаев и Сивый. Никархо – один из самых обсуждаемых бойцов последних лет из-за его взрывного характера. Обладает свирепым, но техничным боксерским стилем. В последнем поединке дрался за титул чемпиона Prime FL в полусредней весовой категории, где уступил Ильнару Ишимбаеву.

Также на турнире подерутся Курейш Сагов, Руслан Файфер, Маугли, Тимурлан Снежный Барс, а два из десяти поединков проведут местные дебютанты из Иркутска, которые выиграли свою возможность 29 августа, показав себя на турнире PrimeTime.

Генеральным партнером выступит букмекерская компания «Лига Ставок». В приложении компании будет доступна специальная линия ставок для тех, кто любит получать истинное удовольствие от просмотра поединков!

Прямой эфир будет проводиться на платформе VK Video: https://vk.com/prime_fighting .

Турнир Prime FL организован силами Iron&Gloves Promotions при поддержке губернатора Иркутской области и Федерации Бокса России.