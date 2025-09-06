1.90 – самый высокий за год коэффициент на победу России. Сборная сыграет с Катаром на выезде
Сборная России на выезде сыграет с Катаром BetBoom товарищеский матч.
Букмекеры котируют россиян фаворитами, на победу можно поставить за 1.90. Последний раз такой коэффициент на сборную России давали в июне 2024-го. Тогда российская команда на выезде разгромила Беларусь (4:0). После этого котировки на победу России не превышали 1.80.
Победа Катара оценивается в 4.60, ничья – в 3.60.
Матч пройдет 7 сентября на стадионе имени шейха Джассима бин Хамада в Эр-Райяне и начнется в 18.15 мск.
Соперник России провоцирует отставки тренеров. Уволили Клинсманна, навредили Манчини
