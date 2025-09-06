7.00 – худший коэффициент на чемпионство СКА с 2022 года

СКА стартует с худшимии за 3 года котировками на чемпионство.

Петербуржцы делят с ЦСКА второе место в списке фаворитов у букмекеров – оба клуба оцениваются коэффициентом 7.00. Выше шансы на титул только у «Локомотива» – 6.00.

До 2025-го СКА лишь дважды начинал сезон с коэффициентом 7.00 и выше – в 2021/22 и 2022/23.

У СКА почти худшие за 10 лет шансы на чемпионство. С Ротенбергом и правда было лучше?