7.00 – худший коэффициент на чемпионство СКА с 2022 года
СКА стартует с худшимии за 3 года котировками на чемпионство.
Петербуржцы делят с ЦСКА второе место в списке фаворитов у букмекеров – оба клуба оцениваются коэффициентом 7.00. Выше шансы на титул только у «Локомотива» – 6.00.
До 2025-го СКА лишь дважды начинал сезон с коэффициентом 7.00 и выше – в 2021/22 и 2022/23.
У СКА почти худшие за 10 лет шансы на чемпионство. С Ротенбергом и правда было лучше?
