Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной России в матче с Иорданией

4 сентября сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Иордании. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 20:00 мск.

Сборная России не проигрывает с сентября 2023 года. Беспроигрышная серия россиян составляет 13 матчей – 10 побед и 3 ничьи. В этом году команда Валерия Карпина выиграла три из четырех поединков, все – с разницей в три мяча и более.

Сборная Иордании впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира. Иорданцы добились существенного прогресса за последнее время. В 2024 году команда добралась до финала Кубка Азии.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Аналитики БЕТСИТИ считают сборную России фаворитом предстоящей встречи. На победу хозяев дают кэф 1.56 , на успех гостей предлагают 7.10 , ничья идет за 4.50 . Победу России с разницей в два мяча и более можно взять за 2.26 .

Поставить на три мяча и более в матче можно за 1.83 , на два гола и менее дают 2.04 . На обмен мячами дают 1.97 , вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.83.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе команды Карпина. 86% от всех ставок на исход пришлось на победу сборной России, на Иорданию отдано 9%, на ничью – 5%.

Заряжай на матч в БЕТСИТИ и забирай гарантированный бонус до 2000 ₽!