Промо
0

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе сборной России в матче с Иорданией

4 сентября сборная России проведет товарищеский матч с национальной командой Иордании. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 20:00 мск.

Сборная России не проигрывает с сентября 2023 года. Беспроигрышная серия россиян составляет 13 матчей – 10 побед и 3 ничьи. В этом году команда Валерия Карпина выиграла три из четырех поединков, все – с разницей в три мяча и более.

Сборная Иордании впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира. Иорданцы добились существенного прогресса за последнее время. В 2024 году команда добралась до финала Кубка Азии.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Аналитики БЕТСИТИ считают сборную России фаворитом предстоящей встречи. На победу хозяев дают кэф 1.56, на успех гостей предлагают 7.10, ничья идет за 4.50. Победу России с разницей в два мяча и более можно взять за 2.26.

Поставить на три мяча и более в матче можно за 1.83, на два гола и менее дают 2.04. На обмен мячами дают 1.97, вариант «Обе забьют: нет» идет за 1.83.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе команды Карпина. 86% от всех ставок на исход пришлось на победу сборной России, на Иорданию отдано 9%, на ничью – 5%.

Заряжай на матч в БЕТСИТИ и забирай гарантированный бонус до 2000 ₽!

Ставки на футбол
Ставки на спорт
БЕТСИТИ
натив
logoСборная Иордании по футболу
logoСборная России по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Olimpbet подписал контракт с «Нефтехимиком» на три года. В прошлом сезоне клуб сотрудничал с PARI
вчера, 15:51
«Лига Ставок» о микробеттинге: «В скором времени он появится у всех компаний. SportRadar уже готов продавать им маркеты»
вчера, 14:44
Воробьев – самый вероятный автор гола в матче Россия – Иордания. Он еще не забивал за сборную
2вчера, 14:26
Вице-президент «Лиги Ставок»: «Надеюсь, мы будем активно участвовать в борьбе за новый беттинг-контракт РПЛ»
вчера, 14:11
«Сочи» назначил Осинькина главным тренером. 2.35 – клуб не вылетит из РПЛ напрямую
2вчера, 12:49
Вице-президент «Лиги Ставок»: «Активное развитие теневого сектора – проблема. Нелегальные букмекеры привлекают значительную часть игроков»
вчера, 12:05
Сербия перестала быть фаворитом Евробаскета у букмекеров – им стала Германия
вчера, 11:30
Сборная России забила 3+ мяча в 9 из 10 последних матчей. 2.75 – Иордания пропустит минимум трижды
вчера, 10:57
BetBoom о штрафах за рекламу на запрещенных сайтах: «Мы отслеживаем свою рекламу в иностранных социальных сетях»
вчера, 10:17
Казахстан проиграл в 9 из 11 последних матчей. 1.61 – уступят Уэльсу
вчера, 09:40
Ко всем новостям
Последние новости
В Иркутске состоится турнир по кулачным боям Prime FL
3 сентября, 12:37Промо
Финал 3 сезона Кубка Лиги Ставок по гольфу состоится в Пестово
3 сентября, 10:35Промо
300 000 фрибетов и игровые джерси к BetBoom Матчу Сборной
3 сентября, 08:22Промо
Итоги группового этапа турнира Лига Ставок Теннисный Клуб
2 сентября, 13:30Промо
Рублев выиграл 9 из 11 последних матчей, оба поражения – от игроков из топ-5. 1.73 – победит Оже-Альяссима и выйдет в 1/4 финала US Open
1 сентября, 14:40
Бублик не проиграл ни одного гейма на своей подаче на US Open. 1.75 – Синнер сделает максимум 4 брейка
11 сентября, 08:39
«Барса» привычно шикарна: уложили «Мальорку», додавили крепкий «Леванте». Боков о матче «Райо» – «Барселона»
31 августа, 16:12
«Киву – загадка, несмотря на полсезона в «Парме» и несколько матчей в «Интере». Клещенок сделал прогноз на матч
31 августа, 15:50
«Арсенал» идеально проводит матчи с конкурентами по топ-6 в рамках АПЛ». Палагин о матче «Ливерпуль» – «Арсенал»
31 августа, 13:45
«Страсбур» способен сушить, хорош в разных режимах, поэтому может воспользоваться атакующим настроем «Монако» и ловить в быстрых выпадах». Денисов сделал прогноз на матч
31 августа, 13:05