Соболенко – явный фаворит у букмекеров против Анисимовой в финале US Open. Американка ведет в личке 6:3

Арина Соболенко сыграет с Амандой Анисимовой в финале US Open.

Соболенко котируется фаворитом с коэффициентом 1.51. На победу Анисимовой можно поставить за 2.75.

Теннисистки встречались девять раз – Анисимова ведет 6:3. На харде преимущество также за американкой – 2:1.

Перед турниром Соболенко котировалась вторым фаворитом после Иги Швентек, Анисимова шла седьмой в линии.

