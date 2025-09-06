Соболенко – явный фаворит у букмекеров против Анисимовой в финале US Open. Американка ведет в личке 6:3
Арина Соболенко сыграет с Амандой Анисимовой в финале US Open.
Соболенко котируется фаворитом с коэффициентом 1.51. На победу Анисимовой можно поставить за 2.75.
Теннисистки встречались девять раз – Анисимова ведет 6:3. На харде преимущество также за американкой – 2:1.
Перед турниром Соболенко котировалась вторым фаворитом после Иги Швентек, Анисимова шла седьмой в линии.
Прогнозы на US Open: Джоковича списали, Соболенко выше Швентек, Андреева – лучшая из россиян
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости