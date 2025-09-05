Промо
Лига Ставок предлагает уникальные условия на матчи КХЛ

Континентальная хоккейная лига стартует 5 сентября, и букмекерская компания «Лига Ставок» подготовила для своих клиентов особое предложение.

Кубок Открытия — первый матч нового сезона КХЛ, в котором сойдутся чемпион и вице-чемпион Кубка Гагарина 24/25 — «Локомотивом» и «Трактор». «Лига Ставок» предлагает своим клиентам нулевую маржу на этот поединок: коэффициент 1,89 на победу «Локо», исход в пользу «Трактора» оценивается за коэффициент 4,40, а ничья — 4.10.

Повышенные коэффициенты ждут болельщиков и на остальные матчи чемпионата. «Лига Ставок» гарантирует маржу не более 2–3% на основные исходы всех игр КХЛ, что делает коэффициенты одними из самых привлекательных на рынке. Нововведением от компании станет запуск уникальной продуктовой фичи — микробеттинга на матчи КХЛ.

Повышенные коэффициенты на матчи Кубка Открытия и КХЛ уже доступны, позволяя болельщикам заранее подготовиться к старту нового хоккейного сезона. Следите за КХЛ вместе с «Лигой Ставок».

