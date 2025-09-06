  • Спортс
  • СКА проиграл «Шанхаю» 3 матча подряд. Петербуржцы котировались явными фаворитами встречи
0

СКА проиграл «Шанхаю» 3 матча подряд. Петербуржцы котировались явными фаворитами встречи

СКА на выезде проиграл «Шанхай Дрэгонс» (4:7) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В прематче петербуржцы котировались явными фаворитами с коэффициентом 1.59. Победа «Шанхая» зашла за 5.10.

Для СКА это третье поражение подряд от «Шанхая». В прошлом сезоне петербуржцы проиграли в ноябре 2024-го (1:2 ОТ) и в феврале 2025-го (4:6).

У СКА почти худшие за 10 лет шансы на чемпионство. С Ротенбергом и правда было лучше?

