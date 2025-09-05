92 пользователя «Лиги Ставок» стали миллионерами в «Новом Джекпоте»

«Лига Ставок» представила обновленные данные акции «Новый Джекпот». На сегодняшний день (5 сентября) общая сумма выплат превысила 323 млн рублей.

92 пользователя стали обладателями мииллиона рублей. В среднем, каждый день как минимум один клиент становится миллионером. Сентябрь — активный месяц с точки зрения наполнения сумм Джекпотов. Стартовали крупнейшие спортивные турниры, а это значит, что можно еще чаще и больше выигрывать в «Новом Джекпоте». Согласно аналитическим данным Джекпоты, как правило, выпадают на ставках по футболу, хоккею и теннису. Так, клиент «Лиги Ставок» сорвал «Джекпот Ультра», заключив пари на US Open. Сумма выигрыша составила 1 001 386 рублей.

Напомним, что Джекпоты выплачиваются реальными деньгами, а получить их может каждый пользователь «Лиги Ставок»:

• Джекпот Макс — по ставке от 1 000 рублей;

• Джекпот Ультра — по ставке от 5 000 рублей;

• Джекпот Мега — по ставке от 10 000 рублей.

Не упустите свой шанс стать обладателями крупных денежных призов вместе с «Лигой Ставок». Чем больше ставка — тем больше шансов на победу. Каждый Джекпот выпадает после достижения определенной суммы и может быть сорван в любой момент после этого.

Подробные условия здесь: https://www.ligastavok.ru/jackpot