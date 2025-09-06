«МЮ» не одержит 5 побед подряд в этом сезоне, уверены букмекеры. Последний раз такая серия у манкунианцев была 1,5 года назад
Букмекеры оценили шансы «Манчестер Юнайтед» одержать пять побед подряд.
Последний раз подобная серия была у клуба 1,5 года назад. Начиная с 28 января 2024-го манкунианцы выиграли все 5 матчей в АПЛ и Кубке Англии.
Сейчас букмекеры дают котировку 2.75 на повторение такой серии. Если в этом сезоне «МЮ» не одержит пять побед подряд, сыграет коэффициент 1.39.
Фанат «МЮ» не стрижется 300 дней – и не сделает этого, пока команда не выиграет пять матчей подряд 🔥
