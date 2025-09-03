Финал 3 сезона Кубка Лиги Ставок по гольфу состоится в Пестово

4 и 5 сентября в гольф-клубе «Пестово» пройдёт финал третьего сезона Кубка Лиги Ставок. За звание победителя турнира поборются сильнейшие игроки, прошедшие все 5 этапов отбора. Турнир пройдет по системе Stableford в четырех гандикапных группах:

Группа A: мужчины HCP 0–10.0

Группа B: женщины HCP 0–12.0

Группа C: мужчины HCP 10.1–28.0

Группа D: женщины HCP 12.1–32.0

Общий призовой фонд турнира составит 3 600 000 рублей. В каждой из игровых групп будут определены победители, которые получат денежные призы. За первое место предусмотрено вознаграждение в размере 500 000 рублей, за второе — 250 000 рублей, за третье — 150 000 рублей.

Торжественное завершение финала состоится 5 сентября и будет дополнено вечерней программой, подготовленной для всех участников и гостей мероприятия. Организаторы приглашают всех поклонников гольфа стать частью этого значимого события и разделить атмосферу большого финала на поле гольф-клуба «Пестово».

Букмекерская компания «Лига Ставок» — титульный партнер мероприятия, а также генеральный партнер гольф-клубов Завидово, Горки и Раево.

Подробная информация о финале здесь: golf.ligastavok.ru