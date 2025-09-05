Промо
ZIVERT станет хедлайнером финального уикенда «Лига Ставок Теннисный Клуб» в Москве

6 и 7 сентября в Москве пройдёт финальный уикенд медиаспортивного турнира «Лига Ставок Теннисный Клуб». Заключительный этап проекта состоится в Международном центре бокса в Лужниках и объединит атмосферу спортивной борьбы, зрелищные матчи и выступление хедлайнера вечера — одной из самых популярных артисток страны, ZIVERT.

Турнир стартовал 30 августа и за несколько игровых дней уже успел привлечь внимание зрителей и медиа. В нём принимают участие блогеры, звёзды спорта и шоу-бизнеса. Формат соревнования — парный: в каждой команде играют профессиональный теннисист и медийная личность. Такой подход делает турнир не только конкурентным, но и максимально зрелищным. Общий призовой фонд составляет 3 000 000 рублей.

Среди участников проекта — олимпийский чемпион Евгений Плющенко, рэпер Obladaet, телеведущая Юлия Коваль, артист T-Killah, блогеры REDGI и Юлия Королева, поп-исполнитель Коста Лакоста и другие. Все они уже доказали, что теннис может быть зрелищным, эмоциональным и по-настоящему драйвовым.

По итогам напряженной борьбы в групповом этапе определились главные претенденты на победу. В финал вышли участники, занявшие первые и вторые места в своих группах: Юлия Королева, OBLADAET, T-Killah и REDGI. Именно они сразятся за звание чемпиона в серии решающих матчей. Победителем турнира станет тот, кто одержит наибольшее количество побед в заключительном круге.

Финальный игровой день — 7 сентября — завершится большим музыкальным выступления ением ZIVERT. Её хиты «Life», «Beverly Hills», «Зелёные волны», «Эгоистка» и другие завоевали сердца миллионов слушателей и стабильно занимают топовые позиции в музыкальных чартах. 

«Это наш первый теннисный турнир в медиаспорте, и мы рады, что опыт получился успешным. Несмотря на все особенности и нюансы этого вида спорта, мы видим огромный интерес аудитории. Это показывает, что выбранная нами стратегия — осваивать новые дисциплины, делать их медийными и зрелищными — работает», — рассказывают организаторы.

О проекте:

«Лига Ставок Теннисный Клуб» — проект на стыке спорта, медиа и развлечений, созданный командой «Медиаспорт». Турнир стремится стереть границы между профессиональным спортом и медийным пространством, объединяя в одном формате энергию корта и силу зрелищного шоу.

