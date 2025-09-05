Промо
BetBoom запускает акцию «Турбо TI» — с призовым фрибет-фондом 6 000 000!

В BetBoom 4 сентября стартует акция «Турбо TI», приуроченная к главному мировому турниру по киберспорту — The International.

В течение десяти дней клиенты букмекерской компании смогут принять участие в битве за часть внушительного призового фонда на сумму 6 000 000. Всего определят 500 победителей, а обладатель первого места заберет 500 000 фрибетов!

Распределение призов состоится 15 сентября в 10:00 по Москве.

Механика проста и прозрачна: каждое сделанное участие в ставках на киберспорт приносит баллы. Эти баллы определяют позицию участника в общем рейтинге. Чем больше ставок и очков, тем выше место и тем значительнее приз.

Дополнительно в клубах букмекерской компании BetBoom стартует аналогичная акция «Кибергонка»: в них также пройдет отдельная гонка, где гости смогут побороться за лидерство и награды в формате офлайн-соревнований.

Дополнительные подробности об акции можно узнать у персонала клубов!

BetBoom является единственной в России букмекерской компанией с предложением All Inclusive в клубах. Заботливый персонал бесплатно предоставляет абсолютно всем гостям угощения и напитки. В большинстве заведений также проводятся фуршеты и всевозможные развлекательные мероприятия. Гостям со статусом VIP доступны дополнительные привилегии, в том числе и ежедневный кэшбэк до 20%. Следите за акциями и ищите ближайший пункт приема ставок BetBoom на карте: https://clck.ru/34cz8o.

