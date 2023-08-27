Ван Дейк удален в матче с «Ньюкаслом». Красная карточка в матчах АПЛ – самая дорогая по коэффициентам среди топ-5
Удаление в любом матче АПЛ идет обычно с коэффициентом 6.00 – даже в Бундеслиге меньше – около 5.50, не говоря про Испанию, Италию и Францию, где иногда цифры доходят до 3.80
При этом, в текущем сезоне Англия генерирует удаления в аномальном количестве: во втором неполном туре (9 матчей) – в 5 разных матчах. За последние два сезона не было ни одного тура даже с четырьмя красными – максимум три.
Кстати, сегодня в матче «Ливерпуля» и «Ньюкасла» у гостей случилось удаление, уже девятое в сезоне АПЛ (и второе в матчах «красных» в сезоне, второе подряд). Следим за коэффициентами.
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