Ван Дейк удален в матче с «Ньюкаслом». Красная карточка в матчах АПЛ – самая дорогая по коэффициентам среди топ-5

Удаление в любом матче АПЛ идет обычно с коэффициентом 6.00 – даже в Бундеслиге меньше – около 5.50, не говоря про Испанию, Италию и Францию, где иногда цифры доходят до 3.80

При этом, в текущем сезоне Англия генерирует удаления в аномальном количестве: во втором неполном туре (9 матчей) – в 5 разных матчах. За последние два сезона не было ни одного тура даже с четырьмя красными – максимум три.

Кстати, сегодня в матче «Ливерпуля» и «Ньюкасла» у гостей случилось удаление, уже девятое в сезоне АПЛ (и второе в матчах «красных» в сезоне, второе подряд). Следим за коэффициентами.

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