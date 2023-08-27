Ван Дейк удален в матче с «Ньюкаслом». Красная карточка в матчах АПЛ – самая дорогая по коэффициентам среди топ-5

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки

Удаление в любом матче АПЛ идет обычно с коэффициентом 6.00 – даже в Бундеслиге меньше – около 5.50, не говоря про Испанию, Италию и Францию, где иногда цифры доходят до 3.80

При этом, в текущем сезоне Англия генерирует удаления в аномальном количестве: во втором неполном туре (9 матчей) – в 5 разных матчах. За последние два сезона не было ни одного тура даже с четырьмя красными – максимум три. 

Кстати, сегодня в матче «Ливерпуля» и «Ньюкасла» у гостей случилось удаление, уже девятое в сезоне АПЛ (и второе в матчах «красных» в сезоне, второе подряд). Следим за коэффициентами.

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4 комментария

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grishapelengator
Историческое удаление.
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Artūras Grigas
Интересно , а сколько этому арбитру и ВАР заплатили шейхи?
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oleg kluch
Ответ grishapelengator
Историческое удаление.
правильно сделали
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Vonaburt
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