СКА, «Нефтехимик», «Барыс» и «Шанхай» – единственные клубы без беттинг-партнеров в КХЛ
Четыре клуба КХЛ остаются без беттинг-партнеров.
Соглашений с букмекерами нет только у СКА, «Нефтехимика», «Барыса» и «Шанхай Дрэгонс».
Остальные 18 команд сотрудничают с беттинг-компаниями. Olimpbet спонсирует 7 клубов, Winline – пять, «Фонбет» – четыре, БЕТСИТИ и PARI – по одному.
Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
