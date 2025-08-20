СКА, «Нефтехимик», «Барыс» и «Шанхай» – единственные клубы без беттинг-партнеров в КХЛ

Четыре клуба КХЛ остаются без беттинг-партнеров.

Соглашений с букмекерами нет только у СКА, «Нефтехимика», «Барыса» и «Шанхай Дрэгонс».

Остальные 18 команд сотрудничают с беттинг-компаниями. Olimpbet спонсирует 7 клубов, Winline – пять, «Фонбет» – четыре, БЕТСИТИ и PARI – по одному.

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября.