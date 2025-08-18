У Миранчука 6 голов в 8 последних играх за «Атланту». 2.00 – забьет еще минимум 2 мяча в сезоне МЛС

Алексей Миранчук забил 6 мячей в 8 последних матчах за «Атланту».

Всего в 29 играх сезона на счету россиянина 8 голов и 3 ассиста.

Букмекеры дают коэффициент 2.00 на то, что Миранчук забьет минимум 2 мяча в 8 оставшихся матчах сезона МЛС. 1.72 – максимум гол в концовке чемпионата.