«Кайрат» сенсационно сыграл вничью с «Селтиком» в Шотландии. Коэффициент на выход казахстанского клуба в общий этап ЛЧ обвалился с 11.00 до 3.80

«Кайрат» сыграл вничью с «Селтиком» (0:0) на выезде в первом матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ.

Букмекеры ожидали уверенной победы шотландского клуба. На ничью давали коэффициент 9.00.

Перед игрой в Шотландии на выход «Кайрата» в общий этап ЛЧ можно было поставить за 11.50, сейчас – за 3.80. Коэффициент на проход «Селтика» вырос с 1.05 до 1.27.

Ответный матч состоится 26 августа в Казахстане.