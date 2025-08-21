  • Спортс
  • Смолов сыграет за «БроукБойз» в Кубке. 2.45 – забьет «Авангарду», 11.00 – сделает дубль
1

Смолов сыграет за «БроукБойз» в Кубке. 2.45 – забьет «Авангарду», 11.00 – сделает дубль

«Авангард» примет «Броук Бойз» во 2-м раунде Фонбет Кубка России.

За медийную команду сыграет экс-нападающий «Краснодара» и «Динамо» Федор Смолов. Ему нужно забить 2 мяча, чтобы догнать Андрея Аршавина (158) в списке лучших бомбардиров российского футбола.

2.45 – Смолов забьет «Авангарду», 11.00 – сделает дубль. 1.50 – уйдет с поля без гола.

Матч состоится 21 августа, начало – в 17:00 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
