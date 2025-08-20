BetBoom Premium открывает двери в мир большого тенниса в акции «Едем в Шанхай»!

Для клиентов BetBoom появилась уникальная возможность отправиться на легендарный теннисный турнир Rolex Shanghai Masters в октябре 2025 года.

С 18 по 28 августа 2025 года BetBoom Premium проводит акцию «Едем в Шанхай». Участники рейтинговой гонки по объему ставок на спорт и киберспорт получат шанс выиграть путешествие мечты.

Главный приз — all-inclusive путешествие в Шанхай для победителя и его спутника. Победителя ждет:

• Перелет бизнес-классом туда-обратно

• Проживание в пятизвездочном отеле

• Посещение матчей Rolex Shanghai Masters (полуфинал 10 октября)

• Перемещение по Шанхаю на люксовых авто

• Продуманная культурно-развлекательная программах

Просто нажмите кнопку «Принять участие» на сайте или в приложении — и ваши ставки начнут работать на вашу победу.