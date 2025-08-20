BetBoom Premium открывает двери в мир большого тенниса в акции «Едем в Шанхай»!
Для клиентов BetBoom появилась уникальная возможность отправиться на легендарный теннисный турнир Rolex Shanghai Masters в октябре 2025 года.
С 18 по 28 августа 2025 года BetBoom Premium проводит акцию «Едем в Шанхай». Участники рейтинговой гонки по объему ставок на спорт и киберспорт получат шанс выиграть путешествие мечты.
Главный приз — all-inclusive путешествие в Шанхай для победителя и его спутника. Победителя ждет:
• Перелет бизнес-классом туда-обратно
• Проживание в пятизвездочном отеле
• Посещение матчей Rolex Shanghai Masters (полуфинал 10 октября)
• Перемещение по Шанхаю на люксовых авто
• Продуманная культурно-развлекательная программах
Просто нажмите кнопку «Принять участие» на сайте или в приложении — и ваши ставки начнут работать на вашу победу.