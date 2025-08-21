Более 90% ставок на матч «Авангард» – «БроукБойз» в российских БК пришлись на победу медийного клуба
«Авангард» примет «БроукБойз» во 2-м раунде Фонбет Кубка России.
Большинство ставок в российских букмекерских компаниях пришлись на победу медийного клуба: в BetBoom – 95% от общего оборота ставок на исход основного времени, в PARI – 93%.
Клуб из Медиалиги котируется фаворитом на выход в 3-й раунд за 1.63. На проход «Авангарда» дают 2.15.
Матч состоится 21 августа, начало – в 17:00 мск.
