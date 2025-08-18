«Спартак» не попадет в топ-4 по итогам сезона РПЛ, считают букмекеры. У клуба худший старт за 14 лет

«Спартак» показал худший старт в РПЛ за последние 14 лет.

Московский клуб занимает 13-е место в Мир РПЛ с 5 очками в 5 турах и располагается в зоне стыковых матчей. Красно-белые не побеждают уже 4 матча в чемпионате и Фонбет Кубке России.

Букмекеры считают, что москвичи не попадут в топ-4 по итогам сезона РПЛ – на это дают коэффициент 1.50. На попадание «Спартака» в первую четверку можно поставить за 2.60.

Хуже Карпина в «Динамо» начинал сезон только Семин. Лучше Челестини в ЦСКА – лишь Газзаев